Qu'attendre du prochain iPad Pro ?

Image @ Apple Hub

Une puce M3

Un écran OLED

Des nouveaux fonctions et accessoires

mines magnétiques interchangeables

. Rompant avec dix ans de tradition, la firme n’a pas sorti la moindre tablette en 2023, mais se prépare à un renouvellement de toute la gamme pour cette année, à commencerCe dernier devrait bénéficier de la, qui permettrait de profiter des nouveautés d'. La nouvelle version du système devrait sortir concomitamment !Disponible en 11 et 13 pouces, les iPad Pro devraient être, ce qui leur conférerait une luminosité accrue, un rapport de contraste plus élevé, une plus grande précision des couleurs et enfin une baisse de la consommation par rapport aux modèles LCD.Le taux de rafraichissement qui est actuellement compris entre 24 et 120 Hz, pourrait, ce qui permettrait d’améliorer la durée de vie de la batterie (). Apple utilise déjà des écrans OLED pour ses derniers iPhone et Apple Watch.Pour rappel, les panneaux OLED des actuels iPad Pro sont connus sous le nom de produit à pile unique, qui repose sur une couche électroluminescente. Mais aux dernières rumeurs,. Cette dernière permettrait de doubler les niveaux de luminosité et de quadrupler la durée de vie du panneau.Mais l'OLED présente certains inconvénients, comme celui de consommer davantage ou de présenter une moindre résistance.Enfin, cette technologie permettrait d'obtenir des dalles plus minces tout en réduisant les coûts de production.Si l'on en croit le blog coréenet, l'entrée de gamme pourrait commencer à 1 500 dollars / 1 800 dollars (11 et 13 pouces), ce qui représente une augmentation importante par rapport aux prix actuels.Parmi les autres rumeurs,. Ce dernier pourrait toutefois présenter quelques différences. Cela pourrait être un simple système magnétique au dos, à l'image de ce que l'on retrouve sur les iPhone. Il nécessiterait néanmoins un dos en verre (la tablette serait alors plus fragile) mais permettrait d'utiliser les batterie et chargeurs MagSafe actuels ainsi que. Pour autant, Apple pourrait aussi privilégier un système plus proche de celui des MacBook Air et Pro avec le MagSafe 3.Cupertino prévoirait également. On pourrait imaginer un étui plus enveloppant et métallique, comme le proposent certains fournisseurs tiers. A cela s'ajouterait, qui serait la vraie troisième génération. Comme pour l'iPad Air, on devrait aussi trouver des modifications au niveau du bloc photo.Enfin parmi les autres rumeurs,. L'Apple Pencil pourrait avoir avec des-une rumeur qu'il avait déjà lancé à la rentrée, juste avant l'annonce de l' Apple Pencil USB-C