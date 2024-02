Un iPad Air plus grand !

un iPad Pro plus mince !

• iPad Pro 11 pouces (actuel) : 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

• iPad Pro 11 pouces (nouveau) : 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

• iPad Pro 12,9 pouces (actuel) : 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

• iPad Pro 12,9 pouces (nouveau) : 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

• iPad Air de 12,9 pouces (nouveau) :

Image @ Apple Hub

Ces dernières semaines, on parle beaucoup de la taille de. A priori, Apple travaillerait sur deux nouvelles versions portant les noms de code J507 et J537., avec une dalle de 12,9 pouces (soit 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm).L'iPad Air 6 devrait bénéficier d’une, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Côté design, il n’y aurait pas de grandes nouveautés hormis, ce qui semble être corroborés par ces fichiers CAD publié récemment par le siteLes rendus montrent une apparence globale très similaire à l'iPad Air de quatrième et de cinquième génération, ils sont toutefois plus grand en raison de l’augmentation de la taille de l’écran. La différence la plus importante est. Outre la, il devrait être, ce qui lui conférerait une luminosité accrue, un rapport de contraste plus élevé, une plus grande précision des couleurs et enfin une baisse de la consommation par rapport aux modèles LCD.En effet, l'écran OLED -qui possède moins de couches que l'écran LCD- sera donc naturellement moins épais.Le taux de rafraichissement qui est actuellement compris entre 24 et 120 Hz, pourrait, ce qui permettrait d’améliorer la durée de vie de la batterie (). Apple utilise déjà des écrans OLED pour ses derniers iPhone et Apple Watch. A ces qualités s’ajoute cependant un bémol, les prochains iPad Pro devraient être plus chers pour compenser le coût de l’OLED.