Des références à l'iPad Pro OLED dans le code d’iPadOS 17.5 !

Les révélations d'iPadOS 17.5

Les dernières rumeurs !

Des prix en hausse !

En effet, nos confrères américains deont fouillé le code de la version bêta d'iPadOS 17.5, qui a été proposée aux développeurs enregistrés la semaine dernière.En effet,Apparemment il s'agirait des iPad Pro de nouvelle génération. Ce dernier devrait être disponible en deux tailles différentes avec des options Wi-Fi et cellulaire (soit quatre références hors variation de stockage).Très récemment,. LG devrait produire tous les panneaux OLED de 12,9 pouces, et partager avec Samsung les commandes des 11 pouces.Alors que des références inédites d'iPad sont déjà apparues jeudi et vendredi dans une base de données en Inde, beaucoup se demandent quand Apple va bien finir par lancer ses nouvelles tablettes Dans sa dernière newsletter,, surtout pour ceux qui attendent de renouveler leur iPad. Initialement prévu au dernier trimestre 2023, puis en début d'année 2024, repoussé au début du printemps, puis tiré vers la fin avril, le lancement était annoncé début mai, la semaine dernière.D'ailleurs les Apple Store se prépareraient à recevoir tout le matériel de marketing de nouveaux produits plus tard cette semaine-là.Un autre point noir semble se profiler à l'horizon. En effe,, ce que rappelle -sans surprise- Mark Gurman se fondant sur ses sources (qui sont plutôt bien renseignées quoique l'on puisse reprocher). Pour l'iPad Pro, on peut s'y attendre avec l'introduction d'un écran OLED (plus cher à produire) et de la puce M3.Par comparaison, l' iPad Pro 11 pouces actuel commence à 1069 euros et l' iPad Pro 12,9 à 1469 euros. Mais, le nouvel iPad Air 6 devrait être présenté comme une alternative moins chère (rien d'étonnant alors à ce que les modèles soient lancés en même temps). Pas question de perdre des opportunités de vente, surtout que les clients attendent soit de mettre la main sur ces nouvelles tablettes, soit de s'offrir à des prix plus abordables les anciennes générations.