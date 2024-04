L'iPad Pro M3 et l'iPad Air 6 se profilent pour la 2e semaine de mai (ou pas)

Image créée avec Copilot

Plus de 530 jours sans iPad !

Une autre donnée pointe à cette fin : les magasins de détail Apple se préparent à recevoir du matériel de marketing de nouveaux produits plus tard cette semaine-là. C'est généralement un signe qu'une nouvelle sortie de produit est en approche

Image créée avec Copilot

Des prix en hausse !

Quels produits à attendre ?

Dans sa dernière newsletter,, surtout pour ceux qui attendent de renouveler leur iPad. Initialement prévu au dernier trimestre 2023, puis en début d'année 2024, repoussé au début du printemps, puis tiré vers la fin avril, le lancement était annoncé début mai la semaine dernière.Mais cette fois-ci serait la bonne.Un autre point noir semble se profiler à l'horizon. En effe,, ce que rappelle -sans surprise- Mark Gurman se fondant sur ses sources (qui sont plutôt bien renseignées quoique l'on puisse reprocher). Pour l'iPad Pro, on peut s'y attendre avec l'introduction d'un écran OLED (plus cher à produire) et de la puce M3.Par comparaison, l' iPad Pro 11 pouces actuel commence à 1069 euros et l' iPad Pro 12,9 à 1469 euros. Mais, le nouvel iPad Air 6 devrait être présenté comme une alternative moins chère (rien d'étonnant alors à ce que les modèles soient lancés en même temps). Pas question de perdre des opportunités de vente, surtout que les clients attendent soit de mettre la main sur ces nouvelles tablettes, soit de s'offrir à des prix plus abordables les anciennes générations.. Cette technologie lui conférerait une luminosité accrue, un rapport de contraste plus élevé, une plus grande précision des couleurs et enfin une baisse de la consommation par rapport aux modèles LCD.En effet, l'écran OLED -qui possède moins de couches que l'écran LCD- sera donc naturellement moins épais.L'un des changements commun à l'iPad Air et l'iPad Pro devrait être, ce qui est plus logique pour les appels. De même, il serait aussi questionEn revanche, le déplacement de la caméra pourrait avoir une autre conséquence.Par conséquent, on ne sait pas trop si cette fonctionnalité pourrait rester ainsi ou pas.Parmi les autres rumeurs, on note aussi un, avec un trackpad plus grand et un boîtier supérieur en aluminium. Ce dernier permettrait encore plus de transformer l'iPad Pro en un Mac tactile à part entière, mais pour cela,Après plus de cinq ans sans mise à jour,. Il faut dire qu'on ne peut pas vraiment parler de 3e génération avecLe stylet pourrait avoir des mines interchangeables, être compatible avec Localiser ou encore bénéficier d'un nouveau geste de pression latérale si on en croit la beta d'iPadOS 17.5 . A priori, Apple travaillerait sur deux nouvelles versions portant les noms de code J507 et J537., avec une dalle de 12,9 pouces (soit 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm).L'iPad Air 6 devrait bénéficier d’une, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Côté design, il n’y aurait pas de grandes nouveautés hormis, ce qui semble être corroborés par ces fichiers CAD publié récemment par le siteLes rendus montrent une apparence globale très similaire à l'iPad Air de quatrième et de cinquième génération, ils sont toutefois plus grand en raison de l’augmentation de la taille de l’écran. La différence la plus importante est