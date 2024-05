L’Apple Store en ligne est fermé (pour les nouveaux iPad) !

Mac4Ever retransmettra et commentera, comme d'habitude, cet événement en direct (format texte et images) et en français. Vous pourrez même réagir en direct dans notre tchat dédié !



Comme la dernière fois, on oublie l'adresse Keynote.Mac4Ever.com et la page spéciale dans nos applications : désormais, tout se fera ici, sur le site, dans le flux d'actualité vous n'avez rien de spécial à faire !



A 16 heures précises sur Mac4Ever (prévoir un petit goûter pour celles et ceux qui auront un petit creux) !