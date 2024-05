Apple veut faire oublier sa mauvaise pub sur l’iPad Pro M4

Made on iPad !

La polémique de Crush!

des sacrifiés

La créativité est dans notre ADN chez Apple, et il est extrêmement important pour nous de concevoir des produits qui responsabilisent les créatifs du monde entier , a déclaré Tor Myhren, VP of marketing communications. Notre objectif est de toujours célébrer la myriade de façons dont les utilisateurs s'expriment et donnent vie à leurs idées grâce à l'iPad. Nous avons manifestement raté notre cible avec cette vidéo, et nous en sommes désolés .

Dénommée, la vidéo se veut plus didactique et axée sur le travail de création de trois illustrateurs. Pas de souffrances infligées à des outils graphiques, maisLa publicité d'une minute présente donc une petite commande d'Apple montrant trois points de vue différents sur une même image et comment les trois professionnels s'en sont emparés ainsi que leurs technique de travail :de Natalie Labarre,de Jin & Jay etd'Eric Lane.A l'occasion,en référence à Shot On iPhone, qui pourrait booster le hashtag éponyme sur les réseaux sociaux (et faire oublier l'autre pub)., malheureusement au sens très littéraire du terme. On y voyait en effet de nombreux objets en lien avec différentes disciplines artistiques passer sous une presse industrielle pour donner naissance à l'iPad Pro M4 !Malheureusement, l'image n'a pas été bien accueillie de la partdes professionnels... Par la suite,, juste après le tweet de Tim Cook republiant cette vidéo.Dans ce genre de situation, il ne restait pas beaucoup de marge de manœuvre pour Apple, qui. Elle prévoit également de. Par le passé, Cupertino a déjà commis quelques impairs dans ses vidéos ( souvenez-vous celle de Dame Nature ).