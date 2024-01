Le Vision Pro, un casque vert selon Apple

Des composants majoritairement recyclés pour le casque

Apple en fait-elle trop avec sa politique verte ?

Truth be told

En bas de la page des specs , on apprend ainsi qu', comme l'aluminium pour la structure du casque et la coque de la batterie, les éléments de terres rares au niveau des aimants ou des circuits imprimés (), avec également de l'étain 100 % recyclé dans la soudure de plusieurs circuits imprimés. Pour le reste, les tissus du Light Seal sont faits à 80% de fibres recyclées, et à hauteur de 70% pour le Solo Knit Band et 30 % ou plus de plastique recyclé en plusieurs composants.Bien évidemment, quand il s'agit d'insister sur l'environnement, Apple n'est pas en reste, informant ses clients sur la production du casque et sa volonté de ne travailler qu'avec des firmes poursuivant leavec un emballage responsable à base de fibres 100 % recyclées, 100% des fibres de bois vierge provenant de forêts gérées de manière responsable.A chaque évènement, Apple réserve une part grandissante à sa politique verte. Pour l'édition 2023 de présentation des iPhone 15 avec une vidéo incluant divers cadres supérieurs, dont Tim Cook et Lisa Jackson endossant leur propre rôle.Le pitch était assez simple : il s'agissait de présenter les accomplissements de l'année et ceux à venir en matière environnementale, non pas au conseil d'administration mais à une entité supérieure :! Pour l'occasion, c'était l'actrice Octavia Spencer (sur Apple TV+) qui prenait le costume (noir, ça fait plus classe). Cette dernière faisait d'ailleurs une arrivée remarquée-tempêtes, orage, tremblements de terre et invasion de coccinelles- accompagnée de son assistant, qui a toutefois un iPhone.Entre deux private jokes (Ted Lasso, le blouson en cuir d'un des employés, les fausses promesses, l'iPod touch...),: suppression du plastique dans les emballages d’ici fin 2024, réduction de la consommation d’eau et des émissions de gaz à effet de serre liés au transport de 95 % de ses produits, réduction des émissions de gaz à effets de serre à zéro d'ici 2030, fournisseurs propres, reforestations au Paraguay et au Brésil, protection des mangroves en Colombie et des prairies au Kenya...La liste des accomplissements était longue, trop même !D'autant qu'en définitive,, se demandant pourquoi Apple n’accentuait pas ses efforts sur la réparabilité de ses produits, le programme de réparation à la maison n'étant pas vraiment adapté à la demande et aux besoins du consommateur moyen.