iOS 16 : certaines Apps n'apparaissent pas dans la liste des widgets de l'écran de verrouillage

ce problème semble se produire lorsque la mise à jour ou l'installation de l'application a été effectuée avant la mise à niveau d'iOS 16.

Cela permet en effet au système d'exploitation d'actualiser sa base de données d'applications prenant en charge les widgets

Ajouter des widgets

Ainsi le dévelopeur français Clément Marty, à qui 'on doit l'excellente application Home Widget pour HomeKit nous indique qu'il (et de nombreux autres développeurs) croule littéralement actuellement sous les demandes d'assistances d'utilisateurs qui. En effet,, comme changer temporairement la langue de l'iPhone, ou encore de décharger et de réinstaller l’application (depuis les Réglages d'iOS).. Pour rappel, pour ajouter des widgets à l'écran de verrouillage, il suffit de laisser son doigt sur ce dernier jusqu'à voir apparaitre l'interface et toucher l'option Personnaliser en bas de l'écran. Vous pourrez alors toucheravant de voir la liste des éléments disponibles sur votre smartphone et des applications proposant les widgets adéquats. Il sera ensuite possible de consulter sur l'écran de verrouillage des informations comme le niveau de batterie de votre Apple Watch, la météo, vos anneaux d'activités, ou toute autre information délivrée par une application tierces, comme le contrôle des scènes et appareils HomeKit via la dernière émise à jour de Home Widget pour HomeKit