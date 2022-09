Avez-vous constaté une baisse d'autonomie avec iOS 16 ?

Baisse générale d'autonomie

Beaucoup de bugs

la semaine prochaine

Cela fait maintenant plus d'une semaine, qu'iOS 16 est disponible pour tous avec des changements majeurs, notamment au niveau de l'écran de verrouillage (personnalisation, widgets, heures, batterie), de Messages (édition/ suppression), de Mail, ou encore de Santé.Toutefois au regard de vos commentaires,, allant de la lenteur des performances du système à la décharge plus ou moins rapide de la batterie. Évidemment, tout le monde n'est pas impacté de la même manière et vous êtes quelques uns à connaitre desIl faut toutefois nuancer la situation :(notamment au niveau des bibliothèques photos). Certaines fonctions -comme le retour haptique du clavier virtuel- sont également responsables d'une décharge rapide.Pour ce bug, plusieurs utilisateurs ont déclaré que la réinitialisation de tous les paramètres a considérablement amélioré les performances de la recherche Spotlight, mais qu'une solution officielle et/ou une correction de bogue n'a pas été publiée par Apple., y compris les tremblements / bruits mécaniques de l'appareil photo sur les iPhone 14 Pro, et a annoncé une mise à jour d'iOS 16 pour. Cette dernière pourrait résoudre l'activation d'iMessage et de FaceTime, le GPS, le transfert rapide, ou encore la connexion Wi-Fi. La liste est longue !