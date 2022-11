A l'approche du Black Friday, Google essaie de séduire les utilisateurs d'iPhone

Rich Communication Services

Google veut séduire les switchers et booster les ventes de Pixel 7 / 7 pro

4 ways that switching to Pixel is easier than ever

Tout ce que vous avez à faire est de connecter cet ancien téléphone (le vilain iPhone) à votre Pixel 7, puis les données que vos sélections -comme les contacts, les photos et les messages- seront transférées. Et l'ensemble du processus prend environ 30 minutes en moyenne !

Une campagne de lutte contre les iMessages

Get The Message

Je n'entends pas nos utilisateurs demander que nous mettions beaucoup d'énergie là-dessus à ce stade

tacler

Profitant du début des ventes Black Friday, la firme a d'ailleurs publié un billet de blog très orienté.Notons qu'Apple avait choisi une approche similaire (mais inverse) pour l'iPhone 14.La firme axe sa communication sur la facilité pour un Android de communiquer avec les autres Android mais aussi les iPhone, notant le support des réactions iMessage.La firme s'est lancée dans(avec site web dédié ) pour tenter d'obliger Apple de l'adopter. Mais les récents commentaires de Cook montrent que la firme californienne n'est pas susceptible de bouger de sitôt. Au cours de la dernière conférence Code ).En substance, le site Web entend dénoncer les obstacles entre les deux plateformes, sous un angle pro-Android.-tels que les photos et vidéos de faible qualité (certes..)- ou de chat de groupe, le chiffrement de bout en bout, les accusés de lecture et les indicateurs de frappe, soulignant que ces problèmes pourraient être résolus si Apple adoptait le protocole RCS.Il serait coupable d'amoindrir la qualité des photos et des vidéos des utilisateurs d'Android, empêcher les échanges avec Android (notamment d'envoyer des SMS à des Android via WiFi), rendre les messages des utilisateurs Android plus difficiles à lire etc. Le site propose égalementdédiés et encourage les utilisateurs àaider Apple à passer le cap en lui envoyant des petits tweets.