Des iMessages sur Android via Sunbird, une app de messagerie multiplateforme

Une application tierce pourrait remédier aux difficultés entre les utilisateurs

Des iMessages mais pas seulement...

En effet, le dialogue entre les utilisateurs d'Android et d’iOS via iMessage pourrait trouver une solution, non pas grâce à une intégration du protocole RCS mais grâce à. Cette dernière pourrait même débarquer enPour le moment, il s'agirait de la première et de la seule application iMessage pour Android (avec une web app également). Cette dernière est pour l'instant enet ne sera disponible qu’en. En revanche, pour l’utiliser, c'est assez simple et il suffit juste d’avoir un identifiant Apple (et un smartphone Android).Lessont bien évidemment reconnus comme le chiffrement, les photos et vidéos de pleine qualité, les chats de groupe iMessage, les réactions, les indicateurs de dactylographie en direct, les reçus de lecture, etc.Si le focus est mis pour l'instant sur iMessage,. La feuille de route inclut en effetSurtout que les éditeurs de Sunbird se veulent rassurant, affirmant que leurs serveurs ne stockeront jamais de données personnelles ou d'informations de connexion de tiers. Tous les types de messages seraient chiffrés de bout en bout, à l'exception des SMS, qui ne prennent pas en charge une telle sécurité. Des invitations pour la bêta fermée devraient être lancées d'ici la fin de l'année.En attendant, cette application permettrait d'assurer le confort des utilisateurs des deux systèmes, et passerait outre le conflit entre Google et Apple, le premier cherchant par tous moyens à imposer le protocole RCS à la seconde qui refuse corps et âme.