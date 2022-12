Apollo for Reddit affiche de nouveaux animaux dans la Dynamic Island

Un tigre pour la Dynamic Island

Numérotée 1.14.15,(afin de pouvoir trier ces derniers selon divers critères voire même de créer des catégories entièrement personnalisées). Ce tri est ensuite répercuté et synchronisé sur tous ses appareils.On notera au passage de nouvelles icôneset un tas de nouveaux Pixel Pals, ces petits animaux qui vivent au-dessus de la Dynamic Island des deniers iPhone 14 Pro/Pro Max. On pourra ainsi découvrir. En activant l’option dénommée, la navigation au sein de l’app se faisait ainsi en compagnie d’un petit chat qui s’amuse tout autour sur cette ile dynamique. Petit supplément amusant, il est même possible de voir ce petit zoo dans un widget de l’écran de verrouillage de son iPhone quelque que soit le modèle.Pour les plus allergiques aux chats,... Attention cette fonction est limitée aux nouveaux iPhone 14 Pro et n'affichera qu'une petite image de mauvaise qualité pour les autres !Il est même possible de toucher cette partie de l'écran pour étendre l'affichage et profiter de davantage d'éléments. Le tout semble très fluide et permet à Apple de transformer efficacement une contrainte matérielle en une sorte de nouvelle barre des menus évolutive au potentiel certain. Pour le moment, la Dynamic Island n'est disponible que sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, mais les rumeurs récentes font état d'une extension aux quatre modèles d'iPhone 15, l'année prochaine.Apollo for Reddit est gratuite avec des chats intégrés, elle nécessite iOS/iPadOS 14.0 ou version ultérieure ou macOS 11.0 ou version ultérieure avec au moins un Mac M1 ou version ultérieure.