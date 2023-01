iOS 16.3 corrige le bug des lignes jaune et verte de l'iPhone !

La fin du bug des LIGNES SUR L'ÉCRAN !

. Parmi les plus visibles, certains utilisateurs de l'iPhone 14 Pro Max ont dû faire face à l'apparition de mystérieuses lignes vertes et jaunes apparaissant par intermittence sur l'écran.C'est tout du moins ce qu'il ressort des notes de version d'Apple accompagnant la mise à jour logicielle. qui en est à la dernière étape juste avant la version finale attendue la semaine prochaine.En début de semaine, Apple avait reconnu que les utilisateurs d'iPhone 14 Pro -en particulier l'iPhone 14 Pro Max- peuvent voir des lignes horizontales clignotantes sur l'écran lorsque le smartphone est allumé. En effet, dans une nouvelle note de service, la firme californienne notait le problème mais excluait tout défaut matériel. Elle confirmait aussi qu’elle avait mené une enquête et qu'une mise à jour d’iOS devait enfin être publiée pour y remédier.