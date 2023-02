A combien peut partir un iPhone 1 dans son emballage d'origine ?

un iphone sous blister

40 000 dollars en octobre

une pièce de musée

La vente organisée pardurera jusqu'au 19 février.L'actuelle propriétaire et vendeuse de l'objet, Karen Gree, précise avoir reçu le smartphone en cadeau de l'un de ses amis après avoir obtenu un emploi de direction chez PetSmart. Cependant, elle avait déjà trois abonnements téléphoniques avec Verizon et à l'époque, l'iPhone n'était compatible qu'avec AT&T.(et sans doute de l'oublier).En 2019, elle fait évaluer le téléphone (qui a alors été estimé à 5 000 dollars). Elle a donc décidé de conserver le téléphone pendant quelques années -histoire de voir combien il pourrait prendre encore.À noter qu'en octobre dernier, une mise en vente similaire avait permis d’établir un record pour ce type de produit, avec une enchère finale de 39,339,60 dollars.Alors que LCG Auctions estimait un prix final aux alentours de 35 000 dollars, le tout est donc une excellente affaire. Il faut dire qu’elle avait déjà mis les moyens pour attirer les amateurs, ce que la maison de vente tente à nouveau aujourd'hui.Le téléphone avait alors un écran de 3,5 pouces et une définition de 320 × 480.Il embarquait alors 128 Mo de mémoire et un stockage de 4 ou 8 Go. L'appareil photo était alors un exceptionnel 2 mégapixels.