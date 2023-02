Halide va offrir un meilleur zoom aux iPhone non Pro

Un moyen de booster les performances photos des iPhone non pro

Neural Telephoto

Des détails plus fins pour les photos zoomées

tel dispositif ne peut quand même pas rivaliser avec le téléobjectif d'un iPhone Pro

Pour cela, Halide utilise une fonction de l’application Appareil photo d’Apple : la capture se fait avec une image en pleine résolution de 48 mégapixels, puis la recadre en une photo de 12 mégapixels.Pour rappel, les iPhone non Pro ne disposent que d'un Grand Angle et un Ultra Grand Angle. Par conséquent, les photos zoomées sont recadrées numériquement, ce qui se traduit par une perte de qualité par rapport à un cliché pris avec le téléobjectif et un iPhone Pro.Le but est d’améliorer les détails des prises de vue agrandies en appliquant le même système d'apprentissage automatique qui alimente le mode macro dévoilé en octobre 2021 . Mais l'éditeur, admet qu’unEn pratique,. Par défaut, un fichier JPEG agrandi et amélioré sera également enregistré. Notons que cette mise à jour apporte également de petites améliorations de conception et des améliorations pour tous les utilisateurs.