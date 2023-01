Après son départ de Twitter, Phil Schiller revient sur Mastodon

Mastodon continue de bénéficier de l'exode des utilisateurs exaspérés.

Quelques différences avec Twitter tout de même...

Comme beaucoup d’utilisateurs ayant quitté la plateforme à l'oiseau bleu, Phil Schiller vient de se créer un compte sur Mastodon, l’autre réseau social qui profite bien du mouvement général dePour rappel, ce dernier avait abandonné Twitter fin novembre, au moment où. Après plusieurs jours de suspense et une visite guidée de l'Apple Park , la querelle entre Elon Musk et Tim Cook avait rapidement trouvé une fin heureuse.Malgré tout, Mastodon n’intègre pas pour le moment de vérification / certification pour les comptes certifiés.Le compte ne propose pour l’heure que peu de messages.Rappelons que Tapbots a sorti Ivory, un client tiers pour Mastodon . Pour le moment, l'application est encore épurée mais une feuille de route de développement est disponible sur le site Web de l'éditeur. Parmi les nouvelles fonctions à venir, on notera l'édition de profil, l'édition de messages, l'amélioration des hashtags, l'amélioration des notifications et une barre de navigation améliorée.