Pokémon Sleep va analyser votre sommeil (avec votre iPhone allumé toute la nuit)

Annoncée en 2019, puis prévue en 2020, l'app Pokémon Sleep avait été reportée, sans doute en raison de la pandémie et ne devrait plus trop tarder. Son but est de récompenser les joueurs en fonction deleurs bonnes habitudes de sommeil.Pour jouer, il n'y a apparemment pas besoin d'une Apple Watch ou d'un autre traqueur de sommeil.et les joueurs attireront différents types de Pokémon à chaque étape du sommeil. Dans la vidéo, on voit qu'il est possible d'. A la fin de la nuit, l'app devrait indiquer la durée du sommeil et une note qualitative sur 100. On voit aussi un graphique (qui ressemble à ceux de Fitbit), dans les tons bleus (pour faire dodo).Pour le moment, il n'y a pas encore de date de lancement définitive. Toutefois,Il s'agit d'une nouvelle version de l'appareil compagnon.Ce dernier fonctionnera à la fois comme moniteur de sommeil pour Pokémon Sleep et comme outil pour Pokémon Go - bien qu'il semble qu'il ne soit pas nécessaire pour jouer à Sleep, qui ne nécessite qu'un smartphone.