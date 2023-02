La Commission Européenne durcit son contrôle de l’App Store

Une amende record à venir ?

afin de clarifier les préoccupations concernant les règles de l'App Store applicables aux fournisseurs de musique en continu

Des comportements anti-concurrentiels

les restrictions contractuelles qu'Apple a imposées aux développeurs d'applications [...] qui les empêchent d'informer les utilisateurs d'iPhone et d'iPad d'options alternatives d'abonnement à la musique à des prix inférieurs en dehors de l'application et de les choisir efficacement

le message clair selon lequel le comportement anticoncurrentiel et les pratiques déloyales d'Apple ont nui aux consommateurs et aux développeurs défavorisés depuis bien trop longtemps

. Rappelons que les premières conclusions avaient été publiées en 2021.Enfin, tout ne s'arrête pas là : on doit encore attendre une décision de la Commission,. Pour le moment, Apple -qui a déclaré plus de 45 millions d'utilisateurs sur l'App Store européen - n'a pas encore répondu à cette mise à jour.Elle dit se concentrer surAutrement dit, Bruxelles ne voit pas d'un très bon œil(soumis au prélèvement de 30%) et. On se rappelle qu'il s'agissait de l'argument principal de la plainte de Spotify en 2019 auprès de l'UE.En réponse, Eve Konstan, pour Spotify, loue cette position et