L’app Store pour iPhone de Microsoft pourrait arriver dès 2024

être en mesure d'offrir la Xbox et nos contenus et ceux de nos partenaires tiers sur n'importe quel écran où quelqu'un voudrait jouer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire cela sur les appareils mobiles, mais nous voulons construire un monde qui, selon nous, viendra où ces appareils seront ouverts

Apple serait obligée d'accepter le sideloading

En effet, Phil Spencer -- vient de déclarer au Financial Times vouloirIl semble ainsi évident que. En attendant l’approbation de son acquisition pour la jolie somme de 68,7 milliards de dollars d'Activision Blizzard, cette vitrine pourrait être mise en service en 2024 au plus tôt.En effet, Microsoft est convaincu que la possibilité d’ouvrir plusieurs boutiques d’apps permettrait de). D’autant que le grand patron du jeu chez Redmond voitdans la règlementation européenne à venir, et surtout lui permettre de contourner l'exigence actuelle d'Apple concernant les jeux sur le cloud.En effet, la firme californienne prévoirait de se conformer à la législation européenne qui entrera en vigueur en 2024.. En pratique,(et de ne pas verser la commission de 15-30% sur les achats intégrés). Ainsi les développeurs ne seraient plus amenés à verser cette somme, et les finances d'Apple pourraient s'en ressentir en proportion.Jusqu'à présent, la firme californienne a toujoursle principe même du sideloading etcelui-ci pour desdes données sur lesquelles compteraient les utilisateurs d'iPhone. Pour elle, cela équivaudrait à laisser la porte ouverte à des logiciels malveillants, aux escroqueries, au suivi des données et bien d'autres choses néfastes.