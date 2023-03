Une nouvelle interface pour l'app Google Traduction sur l'iPhone

Un grand vent de personnalisation

Gmail déjà passé à Material You

Pour rappel, l'interfaceavait été présentée à la dernière conférence dédiée aux développeurs mais n'était disponible que pour les bêta-testeurs d'Android 12. Cette dernière va, une tendance plutôt à la mode en ce moment.Dans le détail, cette refonte supprime la barre de navigation sur la partie inférieure de l’écran. A la place, on trouve les trois boutons -sur fond bleuté- qui étaient situés au centre de l’écran : un premier pour la conversation, l’accès au micro et enfin le bouton pour activer l’appareil photo.. Le sélecteur de langues est déplacé juste au-dessus, et la zone pour écrire (ou coller) le texte à traduire en haut de l'écran. Dans le coin supérieur gauche, une petite étoile permet d’accéder à ses traductions enregistrées.. Le tout n’est pas encore totalement activé et ce malgré la mise à jour en version 7 datant du 14 mars dernier. Le déploiement depuis les serveurs de Google semble se faire tout doucement, mais ne devrait pas tarder pour l’ensemble des utilisateurs.Dans le même ordre d’idée, les e-mails lus sont affichés en bleu alors que les e-mails non lus restent blancs. Enfin, Google a pensé à ceux qui ne souhaitent utiliser que Gmail, avec une option, qui supprime la mise en page combinéeet. Par contre, les utilisateurs qui utilisentet/oupourront spécifier les applications qu'ils souhaitent inclure dans la nouvelle vue.Il s'agit ici de permettre aux utilisateurs de basculer facilement entre leur boîte de réception, les conversations importantes et de rejoindre des réunions sans avoir à jongler entre les onglets ou les fenêtres.