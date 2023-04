7 mois après la sortie, iOS 16 a encore besoin de correctifs pour le Wi-Fi (iOS 16.4.1 en approche)

iOS 16.4.1 en approche

Une nouvelle mise à jour mineure d'iOS serait ainsi sur le point d'être proposée aux utilisateurs disposant d'un iPhone compatible. Au menu de cette nouvelle itération, des correctifs censés corriger un agaçant problème demandant de renseigner de manière récurrente le mot de passe du réseau Wi-Fi, ainsi qu'un pansement pour l'application Météo (le problème de ce matin semble quant à lui plutôt à chercher du côté des serveurs de Cupertino) et WeatherKit. Selon une source habituellement bien renseignée de nos confrères de MacRumors . Reste à espérer qu'iOS 17, dont nous devrions avoir un aperçu lors de la WWDC 2023 qui se tiendra du 5 au 9 juin, permettra de profiter d'un système stable ne nécessitant pas de nombreuses mises à jour mineures. Vous pouvez retrouver nos souhait et envies pour iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14 au sein de notre article dédié