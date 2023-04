Vers une fin programmée des services d’Apple sur iOS 11 et macOS High Sierra

une première pour Apple

Seraient ainsi concernés iOS 11, macOS High Sierra watchOS 4 et tvOS :



- iOS 11 à iOS 11.2.6

- macOS High Sierra 10.13 à macOS 10.13.3

- watchOS 4 à watchOS 4.2.3

- tvOS 11 à tvOS 11.2.6

Et en pratique ?

Sur Twitter, un utilisateurindique avoir eu accès à des documents internes.Par le passé,, comme des photos des AirPod Max, des AirTag et certains détails sur des produits comme l'iPad Pro M1 et l'iPhone 12.Tous sortis en 2017, ces systèmes d'exploitation ne sont plus utilisés depuis des années, et la plupart des appareils -qui les exécute encore- ont encore la possibilité de les mettre à niveau (sauf les modèles trop vieux donc et ne supportant pas les OS supérieures). Si cette mesure était vérifiée, ils devraient recevoir une notification de Cupertino.Selon Apple, seulement 8 % des appareils tournant sous iOS exécutent encore des logiciels antérieurs à iOS 15. L'impact de cette limitation des services aux appareils plus récents pourrait être minime.