L'appel d'urgence par satellite de l'iPhone 14 peut vous sauver, même au fond d'un canyon

Trois étudiants coincés dans un canyon

The Squeeze

La fonction d'appel d'urgence de l'iPhone 14 à la rescousse

Un groupe de trois étudiants de la Brigham Young University amateurs de canyoning ont voulu arpenter, un canyon réputé difficile d'accès dans le comté d'Emery dans État de l'Utah, aux États-Unis. Les jeunes gens qui n'en étaient pas à leur première sortie se sont toutefois retrouvés coincés lorsqu'ils ont atteint une piscine naturelle dont le niveau d'eau était plus élevé qu'attendu.Malgré leurs efforts pour se sortir de cette situation dangereuses, les trois étudiants se sont retrouvés incapables de se tirer de ce mauvais pas par leurs propres moyens, et ont alors du se résoudre à appeler les secours.La crevasse dans laquelle se trouvaient les trois jeunes gens était profonde, avec près de 150 mètres de parois rocheuses abruptes, empêchant leurs smartphones de capter le réseau.. Les conditions rendaient toutefois l'utilisation de cette fonction compliquée avec une petite fenêtre toutes les 20 minutes où un satellite s'alignait au-dessus de leur position et permettait de joindre les secours. Grâce aux informations fournies sous formes de plusieurs SMS, les secours sont finalement parvenus à extirper les trois étudiants en utilisant des hélicoptères.Pour rappel, la fonction SOS d'urgence par satellite est disponible sur les iPhone 14 et iPhone 14 Pro dans de nombreux pays, dont la France, les US, le Canada, l'Allemagne, l'Irlande ou le Royaume-Uni.Pendant la communication, l'iPhone proposera un questionnaire rapide avec des questions importantes pour évaluer la situation et l'état de santé de l'utilisateur, avant de les communiquer au service d'urgence le plus proche.