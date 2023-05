iPhone 15 Pro : le mystère s'épaissit autour du bouton du volume !

Le mystère autour du bouton du volume

- le bloc optique serait finalement assez compact, même sur l'iPhone 15 Pro Max

- le bouton tactile pour le volume serait finalement... un double bouton physique, toujours plat et non rond comme certains le pensaient à une époque. Mais cette info n'est pas forcément fiable, comme on va le voir plus bas

- Le bouton sourdine serait un simple bouton plat, peut-être tactile, ce qui semble se confirmer

- Le bouton Action repris de l'Apple Watch Ultra ne semble pas pointer le bout de son nez (sauf s'il était combiné avec le bouton sourdine)

bord à bord

Un bouton du volume unique ?

fente

iPhone 15 Pro

iPhone 15

Pourtant,, car la Pomme tente de brouiller les pistes avec de nombreux fichiers CAD et des prototypes de châssis disséminés ici et là., avant de se voir repoussé à la prochaine génération, d'après un bruit de couloir plus récent.Plus les semaines passent, etFinalement,, mais ce n'est qu'une demi-surprise, car l'Europe a pratiquement forcé Apple à se plier aux règles autour de cette connectique.Enfin,, avec un liseré extrêmement réduit par rapport à la génération précédente. Pour autant, Apple ne devrait pas changer la taille des dalles d'un iota,Le fabricant français ShopSystem , dont on vous a récemment fait découvrir les coques ultra-fines , nous a fait parvenirComme vous pouvez le voir,en dehors de ce fameux bouton unique pour le volume sonore qui semble cette fois se confirmer. Sera-t-il tactile ? En tout cas, laest bien unique sur ces modèles, ce qui pourrait laisser penser qu'Apple ferait tout de même évoluer la fonctionnalité.Il semble également que, et sans doute tactile.Enfin,, en dehors de son fameux port USB C remplaçant le Lightning :