A quoi pourrait ressembler le nouvel iPhone 15 ?

Les terribles boutons volume !

De nouvelles maquettes basées sur les fichiers CAD

Qu'attendre de l'iPhone 15 ?

Nos confrères américains se sont procurés des. Ces dernières ont été faites sur la base des derniers fichiers CAD -eux même en fuite sur internet.Sur les images, on retrouve l'ensemble des rumeurs -détaillées ci-après- sur l'iPhone de 2023, avec bien sûr l'Ces maquettes sont àafin qu'ils conçoivent les coques pour les derniers modèles d'iPhone. Ces derniers sont volontairement assez grossiers et ne reflètent pas à 100% le design du smartphone mais permettent d'en saisir la silhouette et les mensurations principales.Selon les derniers bruits de couloirs,(il fait désormais plus de la moitié de la largueur). Mais il est aussi, ce qui est environ 5 % plus grand que celui de l'iPhone 14 Pro Max.Après quelques incertitudes , il n'y aurait pas de boutons unique à bascule (à l'image de l'iPhone 3G), mais bien. Ces derniers ne seraient pas dotés de retour haptique qui serait l'apanage de l'iPhone 16 Pro. En revanche, le bouton de sourdine pourrait être tactile.. Aussi son apparence (au niveau de la jonction écran / bords) devrait arborer une apparence similaire à celle d'une Apple Watch Series 7 ou 8 Dans un tweet, leIce Universe fait son come back, déclarant que, contre 1,81 mm détenus par le Xiaomi 13. À titre de comparaison, il donne les mesures équivalentes pour l'iPhone 14 Pro (2,17 mm) et le Samsung Galaxy Ultra S23 (1,95 mm). En revanche, d'après les supposés fichiers CAD, il devrait gagner en embonpoint au niveau de l'épaisseur du bloc photo.Pour cette année , les modèles Pro seraient dotés d'une, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus embarquant une A16 Bionic. En revanche,Les iPhone 2023 -dont la production semble avoir débuté- seraient équipés d'un modem Snapdragon X70 de Qualcomm et recevraient davantage de RAM (8 Go contre 6 actuellement pour les modèles Pro). Ils auraient un. Selon Ming-Chi Kuo, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient gagner en autonomie et obtenir une vitesse de transfert plus rapide.En outre Apple devrait accentuer les différences entre les modèles Pro et non Pro.: pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz, pas de ProMotion, ni écran toujours éclairé Après trois ans de bords droits, il semblerait qu'Apple revienne aux bords incurvés, dans un cadre en titane qui serait plus mince.(mais tout plat) et conserverait les mêmes dimensions.à tous les modèles de la gamme.(et deux Taptic Engines) .