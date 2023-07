Un rouge très sombre pour l’iPhone 15 Pro, un vert tendre pour l’iPhone 15 ?

Rouge foncé ? Rose fushia ? Bleu électrique ?

exclusive

Image MacRumors

Source 9to5Mac

Qu'attendre de l'iPhone 15 ?

En février dernier (juste avant la sortie des iPhone 14 jaunes), certains médias américains avaient ouï dire. Notons qu’il s’agit du même compte qui avait dévoilé le coloris Deep Purple de l’ iPhone 14 Pro Depuis quelques années,, avec des tons un peu plus travaillés et mats pour les modèles Pro. Ainsi, l'iPhone 12 Pro était proposé en bleu pacifique, l'iPhone 13 Pro en vert minuit ou bleu alpin, et l'iPhone 14 Pro en un fabuleux violet intense.Cette fantaisie permet au passage dequand les changements de design deviennent trop subtils, à moins d’être un fan, un geek ou un lecteur assidu de Mac4ever.D'après le code hexadécimal (#410D0D) découvert par nos confrères américains, il s'agirait d'une teinte plus foncée que la version RED, avec une pointe de vermillon / terre de sienne. A cela s’ajouteraient égalementPour 2023 , les iPhone 15 Pro seraient dotés d'uneles iPhone 15 et iPhone 15 Plus d'une A16 Bionic. MaisTous les modèles -dont la production semble avoir débuté- disposeraient d'un modem Snapdragon X70 de Qualcomm et davantage de RAM (8 Go contre 6 actuellement pour les modèles Pro). Enfin ils seraient également dotés d'un(Ultra). Selon Ming-Chi Kuo, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient gagner en autonomie et obtenir une vitesse de transfert plus rapide, ce qui serait bien pratique pour envoyer -par exemple- les imposants fichiers ProRaw ou encore les vidéos en 4K (et plus).En outre Apple devrait accentuer les différences entre les modèles Pro et non Pro.(pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz) et n'intégreraient ni ProMotion, ni écran toujours éclairé.Après trois ans de bords droits, il semblerait qu'Apple revienne aux bords incurvés, dans un cadre en titane qui serait plus mince.(mais tout plat) et conserverait les mêmes dimensions.à tous les modèles de la gamme.(et deux Taptic Engines)