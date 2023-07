Threads, le Twitter de Facebook sera disponible jeudi !

Mark Zuckerberg arrivera-t-il à battre Elon Musk ?

l'application de conversation textuelle d'Instagram

Threads est l'endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd'hui à ce qui sera tendance demain. Peu importe ce qui vous intéresse, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d'autres qui aiment les mêmes choses - ou créer votre propre public fidèle pour partager vos idées, vos opinions et votre créativité avec le monde.

Comment va fonctionner cette nouvelle application ?

ce qui permettra d'accéder à davantage d'informations personnelles

En attendant, elle vient d'Sur l'App Store, on peut lire une petite bio de présentation, elle est d'ailleurs présentée comme. Plus loquace,Les quelques captures d'écran sur l'App Store US montre une interface noire et blanche assez sobre (c'est mieux pour la lecture),. De même, on retrouve le système des followers / abonnés, des images, des liens... Bref, ça ressemble quand même beaucoup à Facebook...Peu de détails ont été communiqués concernant le fonctionnement de cette application, mais elle aurait été pensée dans. Donc on ne sait pas vraiment comment on se connectera, peut-être via un mail ou un numéro de téléphone (). Cela serait une vraie révolution dans la stratégie des firmes techs, préférant toutes des accès spécifiques à chacun de leur service.Voilà qui devrait plaire à Bruxelles, qui l'exige désormais. En outre, l'Europe a annoncé récemmentde 19 plateformes. En effet, en application de la loi européenne sur les services numériques (, dite DSA), 19 plateformes -dont l'App Store , Amazon, Facebook, Google, Microsoft (Bing), TikTok ou encore Snapchat- vont être soumises à des exigences particulières.