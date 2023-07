La France ouvre une nouvelle enquête contre Apple sur le suivi des apps !

Une nouvelle accusation de comportement anti-concurrenciel

des effets sur plusieurs marchés connexes de services publicitaires et de services aux consommateurs

Qu'est-ce qu'une notification de griefs ?

Il est reproché à Apple d’avoir abusé de sa position dominante par la mise en œuvre de conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes en matière d’exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires.

L’Autorité rappelle au passage qu'elle est désormais autorisée à communiquer sur les notifications de griefs !



L’article L. 463-6 du code de commerce prévoit que l’Autorité peut publier des informations succinctes relatives aux actes qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d'innocence des entreprises ou associations d'entreprises concernées.



Cette possibilité résulte d’une modification du code de commerce par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.



D’autres autorités de concurrence européennes emploient cette faculté, notamment la Commission européenne, les autorités de concurrence autrichienne, belge, grecque, néerlandaise et portugaise.

Qu'en pense Apple ?

La transparence du suivi des applications donne aux utilisateurs plus de contrôle en exigeant que toutes les applications demandent la permission avant de les suivre. Nous avons déjà reçu un fort soutien de la part des organismes de réglementation et des défenseurs de la protection de la vie privée sur l'objectif de l'ATT.

