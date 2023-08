Samsung est prêt à équiper les iPhone 15 et iPhone 15 Pro

Samsung produit actuellement les écrans des iPhone 15

Les bords des iPhone 15 Pro seraient plus fins

Un record de finesse pour les bords d'écran de l'iPhone 15 Pro

Samsung Display, l'un des principaux fournisseurs de dalles OLED pour la gamme d'iPhone de Cupertino avec l'autre géant coréenLG Display et le chinois BOE,Selon les sources de The Elec , Samsung aurait reçu l'approbation d'Apple aujourd'hui, prenant un peu d'avance sur LG qui rencontre des soucis pour les écrans avec des bords affinés des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max , et sur BOE qui se charge des dalles des iPhone 15 et iPhone 15 Plus.Pour rappel,, et établiraient par la même occasion un nouveau record de finesse pour l'industrie des smartphones. Reste à savoir si le retard de production chez LG aura un impact sur les stocks de modèles Pro et Pro Max disponibles au lancement. Nous n'aurons plus très longtemps à patienter avant d'en avoir le cœur net.