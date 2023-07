Une possible pénurie d'iPhone 15 Pro au lancement

Une pénurie d'iPhone 15 Pro au lancement ?

Des soucis de production chez LG

Le constructeur coréen LG Displays fait partie des fournisseurs d'écrans pour les dalles OLED des iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Selon des sources proches des lignes de production qui se sont confiées à nos confrères de The Information Le problème proviendrait des nouvelles méthodes de production mises en place afin de concevoir les écrans aux bords affinés réservés aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Le processus de fabrication de ces écrans, dénommé Low Injection Pressure Overmolding ou LIPO, aurait révélé, utilisés pour vérifier la fiabilité des appareils.Apple et LG seraient en train de peaufiner la méthode de production afin que les dalles puissent passer les tests de fiabilité,. Les écrans produits par Samsung Display ne présentent pas de souci et permettent donc d'assembler les smartphones. Apple pourrait alors lancer tout de même ses nouveaux iPhone sans devoir attendre les écrans LG, mais disposerait d'un stock plus limité que prévu des versions Pro.