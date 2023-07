Apple ne tolérera aucun retard dans le lancement de l'iPhone 15 Pro

Un retard qui n'en est pas vraiment un

grave pénurie

bien que plusieurs médias aient rapporté que LGD avait des problèmes techniques pour les cadres plus étroits sur les modèles d'iPhone 15 Pro, nos sources de chaîne d'approvisionnement ont noté que LGD a résolu ces problèmes.

L'autre pomme de la discorde : le prix !

Dernièrement, DSCC () fait état d'un possible retard dans la production des modèles Pro (là encore comme tous les ans, on y a droit...). Dans la foulée,a fait avancer la possibilité d'uneau lancement de l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Plus précisément, le média faisait référence à des problèmes de fabrication affectant les panneaux fabriqués par LG Display.Bref, il ne reste plus qu'à attendre le prochain frémissement en provenance de la chaine d'approvisionnement. Ou à se rabattre sur un des autres buzz de l'iPhone 15 !D'après Mark Gurman -qui a ses quartiers au sein de Cupertino-, Apple envisagerait d'augmenter le prix de l' iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max. Pour rappel, l' iPhone 14 Pro commence actuellement à 999 $ et l'iPhone 14 Pro Max à partir de 1 099 $. Les prix de l'iPhone 15 bas de gamme et de l'iPhone 15 Plus resteraient les mêmes.Globalement, la firme américaine prévoirait d'expédier à peu près le même nombre d'iPhone 15 que d' iPhone 14 , avec un objectif d'environ 85 millions pour cette année civile.. Ainsi, le smartphone continuerait de peser plus de la moitié des recettes de la Pomme.Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour les investisseurs, car cela signifie qu'Apple s'attend à ce que la demande pour l'iPhone reste forte tout au long du prochain cycle.