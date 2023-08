iPhone 15 Pro : des bords d'écran vraiment plus fins !

Un record pour les bords d'écran de l'iPhone 15 Pro !

Bientôt des écrans réellement bord à bord ?

tout écran

Apple devrait forcer le trait cette année et davantage différencier les iPhone 15 des iPhone 15 Pro en offrant à ces derniers une puce A17 Bionic gravée en 3nm, des capacités encore améliorées en photo et en vidéo, mais également un élément visible au premier coup d'œil : des bordures d'écran les plus fines du marché . Le leaker Yeux1122 , qui avait déjà vu juste en annonçant l'écran toujours allumé des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max Si le rendu s'approche de la réalité,. Attendons toutefois quelques semaines pour le vérifier, les premiers clichés des vitres des écrans (voir ci-dessus) étant nettement moins impressionnants.Il semble qu'Apple ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin et que l. Ce cahier des charges permettrait alors aux utilisateurs des futurs iPhone de réellement toucher du doigt (c'est le cas de la dire) le vieux rêve d'Apple d'un appareil. Rendez-vous à la rentrée, peut-être le 13 septembre , afin de voir ensemble ce qu'Apple nous réserve avec ses nouveaux iPhone.