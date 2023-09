A 7 jours de l'iPhone 15, Apple modifie son site web pour promouvoir ses apps

On n'est jamais mieux servi que par soi-même

Rêvélation

Wonderlust

* Communication : Des applications pour vous garder connecté

* Créativité : Des outils pour les pros et les créatifs passionnés

* Productivité : Tout ce dont vous avez besoin pour faire votre œuvre d'art

* Exploration : Découvrez le monde et naviguez-le facilement

* Divertissement et maison : Des façons brillantes de regarder, de lire, d'écouter et de se détendre

* Santé et remise en forme : Bien-être pour votre esprit et votre corps

* Fonctionnalités dédiées à Siri, iCloud, CarPlay, Partage Familial… pour des services intégrés, transparents et faciles à utiliser.

Une réponse à la future réforme en Europe ?

Comme son nom l’indique, la page apple.com/apps a été spécialementpour l’ iPhone , l’ iPad , l’ Apple Watch , le Mac et l’Apple TV.Sans grande surprise, Cupertino adopte pour ces nouvelles pages la même charte graphique de ces dernières années, mettant en évidence ses programmes clés -comme Messages, Photos ou encore FaceTime. Bien évidemment à quelques jours de(le petit nom français de), elle y glisseAu niveau de la présentation, on trouve deux sections. Dans la première,, avec chaque fois des visuels représentatifs :Dans la seconde, la firme californienne liste les 74 autressous forme d'. Mais il s'agit juste d'un panneau sans aucun lien cliquable.Outre la keynote, cet aménagement peut aussi trouver. En effet, l’échéance se rapproche en Europe, et Apple pourrait bien être amenée à ouvrir son iPhone aux magasins d'applications tiers / sideloading sur le vieux contient.Pour rappel,Le règlement sur les marchés numériques (DMA) s'attaque aux pratiques anticoncurrentielles et développe notamment, autrement dit, la possibilité pour les utilisateurs de passer par des magasins tiers pour télécharger des applications.Ces mesures pourraient bien matérialiser l’une des plus grandes craintes d’Apple, à commencer par, et ce, afin d’améliorer la concurrence et l’équité au sein du marché numérique européen. La prise en charge de l'interopérabilité pourrait aussi la contraindre Cupertino à adopter le, à la plus grande joie de ses concurrents. En effet, une façon possible de se conformer à cette exigence serait que la firme californienne adopte la norme, prise en charge par Google et d'autres plateformes. Mais Cupertino n'envisagerait pas actuellement cela comme une possibilité.