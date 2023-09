À combien vont partir cet iPad signé Steve Jobs et cet iPhone 1 jamais déballé ?

Steve Jobs, une valeur sûre !

nous avions un usage selon lequel nous ne facturons jamais les visiteurs de l'extérieur de la ville pour un traitement d'urgence

Steve Jobs en 1984 !

Un nouvel iPhone 1 jamais déballé !

Mais parmi tous ces objets, deux tendances se dégagent sensiblement : les objets ayant appartenu à Steve Job s et ceux revêtus de sa signature . Et c'est dans cette deuxième catégorie que l'onLe CEO d'Apple et son épouse, Laurene Powell Jobs , étaient en vacances dans l'archipel en 2010. Pris d'une rage de dent, il a dû trouver un praticien, et ce, de toute urgence.Mais ce geste n'a rien à voir avec la notoriété de son patient. En effet, pour les non-résidents, il s'agirait d'une pratique courante :Une fois revenu à Cupertino, Steve Jobs s'est immédiatement exécuté avec un iPad (32 Go Wi-Fi + 3G). L'histoire ne dit pas ce qu'il est advenu de l'iPad, mais ce dernier réapparait aujourd'hui avec une mise à prix fixée à 10 000 dollars. Cette dernière est bien partie pour augmenter, étant déjà plus de 12 000 dollars En effet, ces derniers n'ont pas été commercialisés longtemps et sont donc plus rares. Cet été, un modèle de 4Go a déjà été vendu au prix astronomique de 190 372,80 dollars . Aujourd'hui, le modèle proposé par RR Auction a une modeste mise à prix de 20 000 dollars...Rappelons queétait doté d'un écran de 3,5 pouces et une définition de 320 × 480. Il embarquait alors 128 Mo de mémoire et un stockage de 4 ou 8 Go. L'appareil photo était alors un exceptionnel 2 mégapixels. Le premier prix était alors de 499 dollars.