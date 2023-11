Les utilisateurs de Free Mobile peuvent à nouveau installer la bêta d'iOS 17.2 !

Un bug bloquant l'envoi des SMS chez Free Mobile

C'est parti pour la bêta 2 !

. Apparemment, Apple a modifié la gestion des appels et des SMS, qui passent par la 4G ou le Wi-Fi. Le problème est que Free est en retard sur l’adoption de ces technologies au niveau des textos (pas de soucis concernant les appels). Par conséquent, cette bêta en particulier bloquait l’envoi de SMS sur le réseau cellulaire de l'opérateur.... Hormis ne plus envoyer de textos, il leur a fallu patienter, à savoir passer uniquement par le WiFi pour envoyer des textos, soit réinstaller iOS 17.1 depuis votre Mac par exemple (normalement vous avez du faire une sauvegarde avant de passer du côté obscur).L’occasion de vous rappeler une évidence : l'installation des bêtas se fait toujours aux risques et périls des utilisateurs. Aussi -hormis si cela répond à un impératif ou besoin professionnel-, nous vous déconseillons de vous lancer dans cette aventure, surtout s’il s’agit de votre iPhone principal.