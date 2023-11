Apple tente un ultime recours contre les App Store alternatifs !

Des recours bien attendus

Les enjeux du DMA et les conséquences pratiques pour Apple / ses utilisateurs

C'est par un post sur X que la Cour de Justice de l'Union européenne a acté le dépôt des recours contre des décisions prises par la Commission européenne pour le Digital Markets Act.Aucun détail sur les différents dépôts n'a pour l'heure été rendu public. Tout juste sait-on que des informations complémentaires seront publiées en temps utile sur le site Internet de la Cour de Justice. Pour rappel, la loi sur les marchés numériques, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2022, exige que les entreprises considérée comme desdoiventQuant à elle,, au regard du nombre d’utilisateurs de Messages en Europe, qui serait en deçà des seuils de l’UE.En effet, l’annonce hier du passage à la norme RCS n’est-elle pas également une petite victoire pour l’Europe , la firme californienne cédant face à l’exigence d’interopérabilié !L’application du DMA aura également un, avec des changements historiques au niveau de l'App Store, en imposant le sideloading et les magasins tiers. D’ailleurs,. De même, Apple a augmenté le prix de certains de ses abonnements il y a quelques semaines : Apple Arcade , Apple TV, Apple News+ (l’Europe n’est pas concernée par ce dernier) et bien sûr Apple One.De son côté, la firme californienne s’est toujours. Pour elle, cette décision serait une porte d’entrée pour les logiciels malveillants, aux escroqueries, au suivi des données et à d'autres problèmes. En attendant le résultat des procédures en cours, Apple devra appliquer le DMA . A défaut, elle risque des amendes financières très lourdes, pouvant aller jusqu'à 20 % de ses revenus mondiaux.