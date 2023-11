L’USB-C devient aussi obligatoire en Suisse pour les smartphones (mais pas que)

Après l'Europe, la Suisse !

A partir de 2024, les consommateurs pourront utiliser le même câble de charge pour plusieurs appareils de différents fabricants: l’USB-C devient la norme de charge en Suisse. Dans sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a adopté la révision de l’ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT). Les modifications concernent également les dispositions relatives aux installations de radiocommunication destinées à garantir la sécurité publique ainsi qu’aux redevances dans le domaine des satellites et des réseaux privés locaux.

Quels avantages ?

Alors forcément, en cette fin 2023, cette décision de Bruxelles n'est pas sans conséquence pour d'autres pays. En effet,La question était également à l'étude en Suisse, où le(c'est court). Sont donc ainsi concernés : les smartphones, mais aussi les appareils photo, les ordinateurs, les box... Globalement,Ces changements sont présentés comme des avantages pour les consommateurs suisses. Outre lequand ils se rendent en Europe (ne pas se trimbaler avec plusieurs chargeurs), la Suisse entend poursuivre, comme la réduction des déchets électroniques, ses besoins en matières premières et des émissions de CO2 lors de la fabrication, du transport et de l'élimination.Avec la révision partielle de l’OIT,. De même, l'accord entre la Suisse et l'Union Européenne portant sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité restera donc applicable aux installations de télécommunication