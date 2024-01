Apple veut être la première à avoir des puces 2nm (pour l'iPhone 17 Pro) !

Pas avant 2025 !

Confirmant de précédentes déclaration s,. Comme elle l'a fait pour les précédentes générations, la firme est dans les starting-blocks pour récupérer le maximum de la production à venir et éviter toute pénurie !En effet,. Ces dernières bénéficieraient du processus de gravure N2, qui passerait en N2P (toujours 2nm) en 2026 pour l'A20 des iPhone 18 Pro. L'étape suivante se ferait alors en 2027, avec les iPhone 19 Pro, et serait de graver en 1,4nm (processus répondant au petit nom de... A14, on laisse tomber les N). A condition de trouver le bon équilibre entre la puissance et la consommation à un tel niveau de gravure.