iOS 18 ne serait pas un visionOS adapté à l'iPhone

Quelles nouveautés attendre d'iOS 18 ?

améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent répondre aux questions et remplir automatiquement les phrases

utilisera l'IA pour prédire et compléter des blocs de code

générer du code pour tester les applications

Certains verraient bien des fonds d'écrans dans Messages (comme sur WhatsApp)

Et Split View sur l'iPhone ? Pas trop limité avec la taille de l'écran ?

Aux dernières rumeurs,macOS, dont on ne connait pas encore le nom. Dernièrement, Mark Gurman évoquait unepour le système de l’iPhone. Alors on ne sait pas trop ce qui s’est passé ce weekend, mais il semble légèrement moins enthousiaste.A priori,En effet, la disposition en transparence est adaptée à la nature même du casque et non à celle de l'iPhone.Il y aura bien des changements mais ils ne seraientau lancement de la première version. Pour macOS, il faudra attendre encore plus ! Les travaux de refonte viendraient juste de commencer et il n’y aurait pas de changements avant 2025 ou 2026.qui devrait. Cette nouvelle version de Siri , qui serait basée sur la technologie des modèles de grand langage, similaire à ChatGPT (OpenAI) ou Gemini (Google).Les programmes natifs ne seraient pas en reste, avec(pour générer automatiquement des listes de lecture), mais aussi pour(pour créer des résumés, créer des contenu...).Ce dernier pourrait être annonciateur d'une nouvelle plateforme. Elle a également. De quoi booster ses équipes en interne !gagnerait la possibilité de créer des blocs de code automatiquement ou tester des applications.Ildans le but de simplifier le travail requis pour le développement de logiciels. La firme explorerait aussi la manière d'utiliser l'IA pourLes recherches via Spotlight recevraient une IA générative et la possibilité d'effectuer des tâches plus complexes. On pourrait aussi récupérer du coaching dans Santé et sur l'Apple Watch. iOS 18 prévoirait ainsiafin d'automatiser des tâches complexes, ce qui impliquerait une plus grande intégration avec l'application Raccourcis.. La fonctionnalité sera lancée via une mise à jour logicielle en 2024. La norme RCS va apporter de: les accusés de lecture, les indicateurs de saisie, ou encore les images et les vidéos de haute qualité (enfin)...Il sera possible de partager son emplacement avec d'autres personnes à l'intérieur des fils de discussion et d’envoyer des messages aussi bien en cellulaire qu’avec le WiFi. Pour autant(pas question, dit Apple, de renoncer à la sécurité d'iMessage).