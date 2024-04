L'excellent chargeur Qi2 Belkin 2-en-1 est à petit prix

Les chargeurs Qi2 de Belkin sont disponibles !

Qu'est-ce qui le Qi2 ?

Dans la section promotion du jour, on trouve le. Ce dernier constitue une solution parfaite pour des AirPods ou tout appareil compatible avec la charge sans fil et assez compact.Le chargeur disponible en noir ou en banc propose également(comme une Apple Watch) et est égalementLes premiers chargeurs prenant en charge la norme Qi2, également appelée Qi v.2.0 dans le document officiel du Wireless Power Consortium,. Les grands accessoiristes comme Anker, Belkin et bien d'autres sont sur les rangs afin d'offrir aux utilisateurs la charge sans fil à 15W avec un alignement assuré par des aimants (cela vous rappelle un truc ? C'est normal, nous le verrons plus bas).Pour rappel,afin d'élaborer cette nouvelle génération du, qui s'appuie sur la technologie MagSafe. Le consortium a ainsi intégré un profil magnétique de charge sans fil au standard Qi2, qui permet d'aligner de manière optimale le chargeur sans fil et l'appareil à recharger grâce à des aimants. Les accessoiristes n'auront pas à payer la certification MagSafe à Cupertino et devraient donc pouvoirPour rappel, les iPhone 12 (la comptabilité a été ajoutée discrètement avec iOS 17.4 ), iPhone 13 iPhone 14 et iPhone 15 sont compatibles avec la norme de charge sans fil Qi2 (et MagSafe). Les iPhone compatibles avec la charge sans fil (mais pas avec le Qi2) chargeront tout de même, mais à 7,5W.