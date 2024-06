Pas d’iPhone pliable avant 2027 ! (Mythe ou réalité ?)

Plier ou ne pas plier, là est la question !

LE POINT SUR LES RUMEURS...

Même si personne ne peut affirmer qu’Apple pliera un jour ses produits, cela n’empêche pas les analystes d’avancer des dates probables de sortie. Ainsi le mois dernier il était question d’un, mais cela pourrait être encore plus tard.En effet,estime ce calendrier comme. La société, qui surveille de nombreux sous-traitants asiatiques pour le compte de ses clients, affirme quePour TrendForce,, ne représentant que 1,5 % du marché des smartphones en 2024. Mais le segment pourrait se développer, lentement toutefois avec une petite part de marché de 4,8 % d'ici 2028. Dans ses conditions, Apple n'en serait encore qu'au stade de la vérification des composants, avecCourant 2022, le cabinetavait également évoqué des rumeurs similaires. La firme de recherche avait affirmé que le lancement d'un iPhone pliable serait très risqué à ce stade, et qu'il serait plus logique pour Apple d'expérimenter cette technologie via l'iPad ou un produit équivalent.(ce qui poserait encore d'autres questions au niveau de la cohérence de la gamme et du public cible). Le coût de ce produit ferait aussi l'objet de nombreuses questions mais les analystes s'accorderaient autour de... 2 500 dollars (encore plus cher que les derniers iPad Pro M2 ).Il s’agissait à l'époque d’une dalle OLED de 20,25 pouces fabriquée par un fournisseur de composants sud-coréen. L'appareil proposerait ainsi une surface d’affichage de 15,3 pouces lorsqu'il est plié, se situant entre l’iPad Pro actuel de 12,9 pouces et le MacBook Pro 16 pouces.Enfin dernièrement,Ces deux modèles seraient aux, bien loin d’une quelconque présentation.Apple aurait ainsi commandé des pièces et composants à ses sous-traitants asiatiques, pour un appareil pliable de deux tailles différentes, en privilégiant celle d'un iPad mini de 8 pouces.Dernier en date, Ming-Chi Kuo. D’après ce dernierUn MacBook Pro ? Un MacBook Air ? Le retour du MacBook ? Ou un tout autre produit ?L'analyste a planché sur la question et penche pour un lancement un peu plus rapproché : en 2026 et non 2027 (on a au moins gagné un an). Vu le calendrier de Cupertino, ce Mac devrait recevoir une puce M5.Enfin,. Une fois plié, il aurait plutôt les dimensions d'un MacBook Air 13 et serait donc plus facilement portable. Enfin, la firme travaillerait pour qu'