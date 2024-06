Même éteint, l'iPhone va donner l'heure avec iOS 18

Quand il n'y en a plus, il y en a encore !

Notre vidéo sur les dernières nouveautés d'iOOS 18

Avec iOS 18, il sera ainsi possible de toujours voir l'heure via la barre d'état (en haut à gauche). C'est en effet ce que vient de poster un utilisateur dans un forum de Reddit Cette fonction n'est pas nouvelle et existe déjà sur l'Apple Watch, qui indique l'heure même à plat (enfin pendant plusieurs heures après, l'affichage ne dure pas non plus des jours). Cette option sera particulièrement utile à tous ceux qui ne portent pas de montres et ils sont plus nombreux que l'on ne pense...Parmi les autres options fonctionnant avec une décharge complète / un iPhone éteint, on trouve(depuis iOS 15). Ou encore il pourra toujours servir à valider son titre de transport via son passe Navigo . Il se peut également que vous puissiez utiliser vos cartes et clés en mode Express même lorsque votre iPhone doit être rechargé.. Celui-ci lui permet d'utiliser plusieurs fonctions même si le smartphone est éteint (volontairement ou batterie en rade). Le mode Réserve fonctionne jusqu’à 5 heures avec certaines cartes et clés.