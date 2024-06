La bêta 2 d'iOS 18 en approche 

Qu'attendre de la bêta 2 d'IOS 18 ?

Au programme,: la recopie de l'iPhone et le partage d'écran SharePlay. Mais ces deux dernières fonctions ne seront pas accessibles aux utilisateurs européens.En effet, le 21 juin dernier,, toutes incompatibles avec le DMA, un règlement qu'elle ne respecterait pas , a conclu la Commission européenne ce matin. D'ailleurs au vu de la concomitance des communiqués, on pourrait hésiter entre coup de bluff, représailles ou réponse du berger à la bergère entre les deux parties...: la beta 2 d'iOS 18 n'arrivera certainement pas seule, et sera accompagnées de ses sœurs pour iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, visionOS 2 et watchOS 11.. Mais Apple a déclaré à plusieurs reprises que certaines fonctionnalités ne commenceront à être testées que cet été.