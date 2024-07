iOS 18 et macOS Sequoia récupèrent les photos perdues ou endommagées !

Un correctif pour l'inquiétant bug d'iOS 17.5

Selon Apple, les photos qui n'ont pas été entièrement supprimées de l'appareil d'un utilisateur n'ont pas été synchronisées avec iCloud Photos. Ces fichiers se trouvaient uniquement sur l'appareil lui-même. Cependant, les fichiers auraient pu persister d'un appareil à un autre lors d'une restauration à partir d'une sauvegarde, d'un transfert d'appareil à appareil ou lors d'une restauration à partir d'une sauvegarde iCloud sans utiliser iCloud Photos.

L'App Photos propose un nouveau dossier "Récupérées"

Masquées

Supprimées récemment

Récupérées

Pour rappel, plusieurs utilisateurs d'iPhone sous iOS 17.5. Pour ceux qui ont été touchés par ce bug, les photos qui avaient été supprimées s'affichaient directement dans la photothèque parmi les derniers clichés importés, et non au sein de l'album regroupant les éléments récemment supprimés. Après avoir proposé un correctif pour cet inquiétant bug avec iOS 17.5.1,, et donc de clichés qui n'avaient pas réellement été supprimés des appareils ou des sauvegardes de ces photothèques.Autrement dit,. Ces clichés restés dans la base de données (à cause d'un bug), n'ont pas été sauvegardés sur les serveurs d'Apple via iCloud, tout du moins selon Cupertino.Avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia,. Le système scannera la photothèque à la recherche de clichés qui auraient été mal supprimés ou endommagés suite à une corruption de la base de données. Cela permettra donc de retrouver les éventuels clichés du bug causé par iOS 17.5, mais également de prévenir les soucis causés par une éventuelle nouvelle corruption de la base de données.Ce nouveau dossier s'affichera en sein de l'interface de l'App Photos aux côtés des albumsetet son accès sera protégé par un code (ou Face ID.Touch ID).Pas d'inquiétude donc, si vous ne le voyez pas apparaître lors de la mise à jour à la rentrée ou de l'installation des bêtas publiques , c'est simplement que votre photothèque ne contient pas de fichiers corrompus.