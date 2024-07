Apple Intelligence ferait bien ses débuts en bêta cet été (mais pas en Europe)

Du retard pour Apple Intelligence

Rejoignez-nous pour un récapitulatif de certaines des plus grandes annonces de la WWDC24. Nous explorerons Apple Intelligence et l'apprentissage automatique, vous montrerons comment utiliser Siri et App Intents pour améliorer la façon dont les gens interagissent avec vos applications et approfondirons les API basées sur le Machine Leanring qui vous permettent d'intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans vos applications. Nous vous montrerons également comment intégrer de grands modèles linguistiques directement dans vos propres applications. .

Certains indices peuvent. En effet, non seulement les nouvelles fonctions basées sur l'intelligence artificielle ne sont toujours pas disponibles pour les développeurs après quatre fournées de bêtas, mais la mentiona été discrètement retirée par Apple de la page dédiée destinée aux développeurs.Selon nos confrères de MacRumors De plus, Apple a lancé des invitations pour le 14 août afin que certains développeurs puissent se rendre à une session en personne intitulée Explore Apple Intelligence and machine learning Notons que les entrailles des bêtas d'iOS 18 contiennent des mentions à Apple Intelligence, mais que les fonctions liées ont été désactivées. Cupertino devrait donc permettre aux développeurs d'avoir un aperçu des fonctions Apple Intelligence qui seront proposées pour le grand public cet automne, tout du moins aux US.et il faudra également attendre l'année prochaine avant de pouvoir profiter d'Apple Intelligence en Europe Au lancement, cet automne aux US,. Apple Intelligence devrait permettre de résumer des textes, notifications et mails, de générer des emojis, des illustrations pour les listes de lecture Apple Music et des images, et offrir davantage de possibilité à Siri, dont des interactions au sein des Apps, l'analyse de ce qui s'affiche à l'écran, et une compréhension approfondie des requêtes vocales.