Les fonctions absentes d'iOS 18.1 (que l'on va attendre !)

En effet, la plupart d'entre elles ne seront pas disponibles au lancement d'iOS 18 en septembre (avec les iPhone 16) et risquent même de prendre plusieurs mois, voire une année complète. Ainsi Siri intelligent ne commencerait à être testé qu'en janvier (aux USA) pour une disponibilité au printemps 2025 !Pour le moment, les fonctions suivantes ne sont donc toujours pas incluses dans les bêtas des prochains systèmes d'Apple, qui prévoit de les déployer. Rappelons qu'en Europe, il faudra attendre beaucoup plus -à moins d'un heureux dénouement. En effet, Apple a décidé de suspendre temporairement son déploiement en Europe en raison du DMA.Il s'agit d'une création originale et presque unique pour briller en société ou tout du moins dans vos messages, et ce, via Apple Intelligence. Pour cela, il suffira de taper une petite description, plus ou moins fantaisiste comme un, voire un sushi volant sur une moto... Bref tout sera permis.. Il permettra de créer des images d'IA dans une variété de styles seront une option utile à avoir intégrée dans l'application Messages lorsqu'elle sera lancée plus tard cette année aux côtés d'autres fonctionnalités d'Apple Intelligence.Ces dernières vont apparaitre en haut de la pile de notifications- afin de prendre connaissance ce qui est le plus important en premier. Au niveau de mail, il n'y pas de traces des catégories qui sont censés trier les messages reçus.-dont beaucoup ont du mal avec la nouvelle présentation-, la fonctionnalité Memory Maker est active dans Photos, mais l'outil de nettoyage qui supprime les objets indésirables des images n'est pas encore disponible.Pour rappel, cette version plus performante va permettre à l'assistant vocal de contrôler les différentes actions dans les applications, de mieux comprendre ce qui est actuellement à l'écran et de déterminer ce qu'il faut faire en fonction du contexte.Le bot conversationnel reposera sur(dans sa version gratuite, mais il se pourrait qu'il y ait quelques limitations). Ainsi Siri demandera l'autorisation de partager vos photos, PDF, mails, notes avec ChatGPT. De même il n'y a pas de traces d'autres IA, qui pourraient être utilisées par l'assistant.