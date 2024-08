Le lancement de l'iPhone 16 sera-t-il retardé à cause de l'IA d'Apple ?

Pas d'incidence sur le calendrier de l'iPhone 16

Petit rappel

Nous sommes inquiets du fait que les obligations d’interopérabilité du DMA nous amènent à compromettre la sécurité de nos produits

. En réalité, cela n'est arrivé qu'une seule fois pour l'iPhone 4S (il y a donc 13 ans) car les principales fonctionnalités iCloud et Siri n'étaient pas prêtes. On se souvient également du lancement en deux temps de l'iPhone 8 et de l'iPhone X, pour des questions de production.Mais cette année ne semble pas souffrir d'une exception.et ce, sans Apple Intelligence. L'IA d'Apple arrivera en effet avec la première grosse mise à jour, c'est-à-dire iOS 18.1., qui comprend certains des nouveaux outils d'écriture, des fonctionnalités de résumé, des options d'enregistrement et de transcription, et le premier effort pour améliorer l'expérience Siri. D'autres fonctionnalités -comme Genmoji et ChatGPT - devraient arriver dans les bêtas ultérieures.Pour rappel,. La firme a annoncé la suspension momentanée des fonctions Recopie d'iPhone, partage d'écran SharePlay et Apple Intelligence, et ce, pour des raisons de non-conformité avec le DMA pour la première, avec les lois locales pour la seconde.Fin juin, Apple avait annoncé jusqu’à nouvel ordre du déploiement de son IA,, sur le Vieux Continent. D'après Cupertino, il existerait desAussi, mais aussi de s'exposer à une éventuelle sanction. En pratique, la firme craint que les nouvelles obligations européennes (obligation d'ouvrir certains services) ne créent des portes d'entrées pouvant être exploitées par des personnes malveillantes.