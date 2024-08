Apple va permettre de supprimer l'app App Store (en Europe)

Une nouvelle étape (forcée) dans l'ouverture d'Apple

Les applications App Store, Messages, Camera, Photos et Safari pourront être supprimées pour les utilisateurs de l'UE

seules les applications Réglages et Téléphone ne pourront pas être supprimées

donner lieu à des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise

Une suppression compliqué à mettre en oeuvre

Apple se plie à l'Europe : sideloading, NFC, Safari, recherche...

Core Technology Fee

. Sur son site web destiné aux développeurs, la firme vient en effet d'introduire cette possibilité :, précisant toutefois une exception légitimeIl faut dire aussi qu'elle n'avait pas trop le choix,. En effet, si les infractions reprochées étaient confirmées, elles pourraient. Ce qui pour Apple représente tout de mêmeDepuis l'entrée en vigueur du règlement sur les marchés numériques, Cupertino et Bruxelles s'affrontent régulièrement sur le terrain juridique, la firme californienne ayant le dessous pour le moment . Or il apparait que les changements apportés par Cupertino n'étaient pas suffisants, et qu'il n'était pas encore possible de désinstaller certaines applications natives.Comme on le voit sur la capture d'écran ci-dessous de mon iPhone 15 Pro sous iOS 17.4.1,. Cette dernière pourrait toujours se retrouver dans le dernier écran, dans la bibliothèque d'applications. Mais il n'était pas encore possible jusqu'à présent de toucher à l'App Store, symbole de l'iPhone., comme l'autorisation du sideloading en Europe en ouvrant l'App Store au téléchargement via des magasins alternatifs d'applications, et ainsi, mettant un terme au privilège qu'elle détient sur les iPhone européens. Pour le moment, le nombre de ces magasins sont encore restreints (la firme n'a pas lésiné sur les CGU pour le faire), même si cela a fait le plus grand bonheur d' Epic Games (Fortnite est de retour sur l'iPhone) ou de Spotify.Elle a également procédé à d'autres changements radicaux concernant l'App Store : autorisation des téléchargements en dehors de l'App Store, ajout d'une nouvelle commission réduite et d'unepour certaines applications, modification des moyens de paiement / remboursement, ouverture de la NFC avec iOS 18.1 (qui sera publié à l'automne)...