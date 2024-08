Seul l’iPhone 17 Pro Max aurait 12 Go de RAM

Plus de RAM, mais seulement pour les Pro !

Un meilleur système de refroidissement

D’après un post laconique sur. Cette augmentation concernerait a priori tous les modèles de la gamme et pas seulement les versions Pro. Mais cela resterait à vérifier…Aujourd’hui, l'analyste Ming-Chi Kuo vient en effet nuancer cette information en précisant que-ce qui correspond davantage à la logique de Cupertino et à l’esprit de la gamme.En conséquence, l’iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 et l’iPhone 17(ou l’iPhone 17 Air ) resteraient à 8 Go de RAM -le minium requis pour faire tourner Apple Intelligence. Pour rappel,(contre 8 Go pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max) ce qui les empêchent de faire tourner Apple Intelligence . Il n'existera donc que six iPhone pouvant proposer les fonctionnalités d'IA : les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, les iPhone 16 et 16 Plus, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.Reprenant une notion qu’il a développée il y a quelques années, l’analyste précise qu’(forcément l’IA, ça chauffe).Cette dernière permettrait de-au lieu d’une seule-, et ce, de manière plus complète. De même, le transfert serait beaucoup plus rapide. L'autre avantage des chambres à vapeur est leurs faibles dimensions, ce qui les rend très adaptées pour les smartphones.Ce système, qui ne sera disponible que sur l', fonctionnera en complément de la technologie de refroidissement de la feuille de graphite, actuellement utilisée dans les iPhone.