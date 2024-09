Serait-ce les coques d'Apple pour les iPhone 16 ?

De nouvelles couleurs plus flashy

Rendez-vous le 9 septembre

Comme chaque année, les accessoires des nouveaux iPhone sortent avant ces derniers ou dévoilent quelques mystères. En effet, les fabricants disposent de moules -donnés par Apple- qui leur permettent de concevoir de nombreuses protections adaptées. Ces dernières seront disponibles le jour J, et ce, sans attendre.entre deux rumeurs sur la disparition de la ligne FineWoven (sera-t-elle remplacée ou pas en 2024 au vu des mécontentements et des critiques de la part des utilisateurs, même si à la rédac' on en est plutôt satisfait )., on retrouve des tons neutres comme le gris ou le violet, mais surtout un rose très Barbie et un bleu électrique pour égayer un peu son iPhone et surtout le protéger -impératif au vu de la taille du bloc optique.. En sus, des nouveaux iPhone, Apple devrait également dévoiler de nouveaux AirPods et l' Apple Watch Series 10 . Avec ce calendrier, tous les systèmes - iOS 18 , iPadOS 18, macOS Sequoia ...- devraient sortir quelques jours avant la commercialisation des produits.Dans tous les cas,afin de passer la fin de journée avec nous pour découvrir, avant d'analyser en détail les différentes annonces, et pourquoi pas -- quelques surprises.